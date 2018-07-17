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29.06.2018 г. | 08:48
Сразу в пяти городах Челябинской области возникла опасность возникновения смога
17.07.2018 г. 10:17
Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Коркино.
С вечера понедельника, 16 июля, из-за слабого ветра неблагоприятного направления в атмосфере стали накапливаться вредные вещества. Челябинский гидрометцентр выслал предприятиям региона соответствующее предупреждение. По закону они обязаны снизить количество промышленных выбросов. Кроме того, в Росприроднадзоре призвали автолюбителей больше пользоваться общественным транспортом, чтобы уменьшить загрязнение воздуха выхлопными газами.
В Магнитогорске режим НМУ ориентировочно продлится до 19:00 вторника, 17 июля. В Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино улучшение метеоусловий ожидается не ранее вечера среды.
Фото с сайта pravmin74.ru
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