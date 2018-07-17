Сразу в пяти городах Челябинской области возникла опасность возникновения смога

Фото с сайта pravmin74.ru

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Коркино.

С вечера понедельника, 16 июля, из-за слабого ветра неблагоприятного направления в атмосфере стали накапливаться вредные вещества. Челябинский гидрометцентр выслал предприятиям региона соответствующее предупреждение. По закону они обязаны снизить количество промышленных выбросов. Кроме того, в Росприроднадзоре призвали автолюбителей больше пользоваться общественным транспортом, чтобы уменьшить загрязнение воздуха выхлопными газами.

В Магнитогорске режим НМУ ориентировочно продлится до 19:00 вторника, 17 июля. В Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино улучшение метеоусловий ожидается не ранее вечера среды.

Фото с сайта pravmin74.ru

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