На Южном Урале нашли следы древних металлургов

Фото с сайта skr.su

В Брединском районе археологи обнаружили остатки металлургического и косторезного производств.

В поселении эпохи бронзового века, которое находится на левом берегу реки Синташта у поселка Комсомольский, нашли шлаки, заготовки и прочие отходы металлургического производства. Также археологи обнаружили следы других технологических процессов, в частности резьбы по кости, а также фрагменты керамических сосудов разных периодов.

Находки связаны с бытом людей, которые жили в этой местности 3,5–4 тыс. лет назад, приводит ТАСС слова руководителя археологической экспедиции Федора Петрова. Данное поселение является одним из наименее изученных объектов так называемой «Страны городов», в которую в числе прочих входит и городище Аркаим.

Фото с сайта skr.su

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