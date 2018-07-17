В Сосновском районе молодой фельдшер в одиночку пытался спасти жизнь пострадавшему в ДТП

Фото: Максим Ахтямов

Под Челябинском молодой медик до приезда реанимобиля пытался спасти пострадавшего в ДТП с зерновозом.

Авария произошла в понедельник, 16 июля, в 17:40 на дороге Касарги — Ишалино недалеко от озера Малый Кисегач. Автомобиль ВАЗ лоб в лоб столкнулся с зерновозом. От удара легковушка оказалась сильно искорежена, водителя зажало внутри. На место аварии прибыла скорая помощь. В ожидании реанимобиля молодой фельдшер в одиночку пытался спасти жизнь пострадавшему водителю ВАЗа.

«Обычный врач обычной скорой помощи из села Долгодеревенского. Наверное, даже не врач, фельдшер. Он был на вызове, бабушке давление мерил, когда его отправили на автомобильную аварию. Однако, он не растерялся. Используя то, что есть в стандартном наборе медицинского чемоданчика боролся за жизнь пациента», — пишет свидетель происшествия Андрей Попов на своей странице в Facebook.

По словам очевидца, реанимационная бригада врачей подъехала только через час. Медики полчаса боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не смогли.

Фото: Максим Ахтямов / vk.com/region_chelyaba

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