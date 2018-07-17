Проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург заинтересовал более 20 крупных компаний

Фото с сайта privet-Rostov.ru

Интерес инвесторов к проекту высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург значительно вырос.

Возможность участия в строительстве магистрали на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге обсудили представители ряда крупнейших отечественных и зарубежных промышленных предприятий. В их числе ЕВРАЗ, ММК, РМК, ЧТПЗ, Мечел, УГМК, группа Синара а также еще полтора десятка компаний из России, Германии и Китая, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров отметил, что активность инвесторов в отношении проекта создания Уральской ВСМ в последнее время существенно выросла. В сентябре этого года планируется заключить концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали на 32-летний срок. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Фото с сайта privet-Rostov.ru

Все новости за 17.07.2018 г.»