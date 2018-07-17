С начала года 240 жительниц Южного Урала отказались от аборта

Фото с сайта gorodkirov.ru

В минздраве Челябинской области отметили тенденцию к снижению числа абортов в последние годы.

Это касается как самовольных прерываний нежелательной беременности, так и операций по медицинским показаниям. По данным статистики, за первое полугодие 2018 года в регионе зарегистрировано чуть менее 3,5 тыс. абортов — это на 17% меньше, чем в прошлом году.

В областном минздраве отметили, что снижение числа искусственных прерываний беременности является одной из приоритетных задач здравоохранения. На Южном Урале с 2012 года работают 14 центров медико-социальной поддержки беременных, где женщины получают необходимую психологическую, юридическую и социальную поддержку.

Всего с начала этого года 240 женщин отказались от аборта после консультации, а 11 рожениц решили не оставлять ребенка в роддоме после нежелательной беременности.

Фото с сайта gorodkirov.ru

Все новости за 17.07.2018 г.»