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29.06.2018 г. | 08:48
С начала года 240 жительниц Южного Урала отказались от аборта
17.07.2018 г. 09:20
В минздраве Челябинской области отметили тенденцию к снижению числа абортов в последние годы.
Это касается как самовольных прерываний нежелательной беременности, так и операций по медицинским показаниям. По данным статистики, за первое полугодие 2018 года в регионе зарегистрировано чуть менее 3,5 тыс. абортов — это на 17% меньше, чем в прошлом году.
В областном минздраве отметили, что снижение числа искусственных прерываний беременности является одной из приоритетных задач здравоохранения. На Южном Урале с 2012 года работают 14 центров медико-социальной поддержки беременных, где женщины получают необходимую психологическую, юридическую и социальную поддержку.
Всего с начала этого года 240 женщин отказались от аборта после консультации, а 11 рожениц решили не оставлять ребенка в роддоме после нежелательной беременности.
Фото с сайта gorodkirov.ru
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