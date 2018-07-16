В Челябинске суд оставил в силе решение выплатить по 1 млн рублей женщинам, которых перепутали в роддоме 30 лет назад

Фото с сайта Novayagazeta-ug.ru

Государство выплатит по 1 млн рублей компенсации двум жительницам Челябинска за то, что врачи их перепутали при рождении.

Это произошло в 1987 году. Тогда в челябинском областном роддоме две женщины почти одновременно родили девочек. Правда о том, что врачи перепутали детей, открылась спустя 30 лет, когда девушки нашли друг друга в соцсетях, сделали тест ДНК и по его результатам обратились в суд с двумя исками о компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей каждый.

Суд удовлетворил требования частично, обязав выплатить по 1 млн рублей из бюджета. Минфин России с таким решением не согласился и подал апелляцию, однако Челябинский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, сообщает ТАСС.

Фото с сайта Novayagazeta-ug.ru

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