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29.06.2018 г. | 08:48
В Копейске судебные приставы сумели поймать алиментщика через условный стук, о котором рассказал сосед
16.07.2018 г. 15:26
Копейские приставы пошли на хитрость, чтобы выманить должника из квартиры.
С 44-летнего местного жителя в течение многих лет не могли взыскать долг по алиментам в пользу его единственного сына. Копейчанин нигде не работал и не получал зарплату, у него не было машины и какой-либо другой собственности, проживал он в комнате в коммуналке, которой не мог распоряжаться до погашения долга.
В апреле 2018 года его доставили в отдел судебных приставов, однако он оттуда сбежал и оставил там свой паспорт. В дальнейшем сотрудники ведомства неоднократно пытались проникнуть в квартиру, где жил мужчина, однако на звонки и стук в дверь он не отвечал. Тогда один из соседей рассказал приставам, что неплательщик реагирует лишь на условный стук в стену, который хорошо слышен в старом деревянном доме. Они постучали и должник открыл дверь. Приставы тут же доставили его в отдел, а оттуда – в суд, где мужчине назначили 13 суток ареста.
Теперь, если в течение двух месяцев он не начнет платить алименты, его ждет уголовная ответственность и реальное лишение свободы, сообщили в пресс-центре регионального управления службы судебных приставов.
Фото с сайта i-fakt.ru
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