В Челябинске откроется новый реабилитационный центр для наркозависимых

Фото с сайта gov39.ru

В столице Южного Урала начинает работу Центр социально-психологической реабилитации для наркозависимых людей.

Уникальный для региона центр откроют при поддержке мэрии и МВД. Он будет рассчитан на 28 человек. Основной деятельностью станет социализация больных. Ее будут проводить через индивидуальную и групповую работу по программе «12 шагов», а также физические тренировки и занятия йогой. В центре будут работать психологи, соцработники и спортивные инструкторы, а также люди, которые уже избавились от наркотической зависимости.

Открытие учреждения состоится во вторник, 17 июля, в 15:00 по адресу улица Курчатова, 26. Как отметили в мэрии, желающим записаться на курс реабилитации понадобятся лишь собственное желание и результаты флюорографии.

Фото с сайта gov39.ru

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