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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске откроется новый реабилитационный центр для наркозависимых
16.07.2018 г. 15:16
В столице Южного Урала начинает работу Центр социально-психологической реабилитации для наркозависимых людей.
Уникальный для региона центр откроют при поддержке мэрии и МВД. Он будет рассчитан на 28 человек. Основной деятельностью станет социализация больных. Ее будут проводить через индивидуальную и групповую работу по программе «12 шагов», а также физические тренировки и занятия йогой. В центре будут работать психологи, соцработники и спортивные инструкторы, а также люди, которые уже избавились от наркотической зависимости.
Открытие учреждения состоится во вторник, 17 июля, в 15:00 по адресу улица Курчатова, 26. Как отметили в мэрии, желающим записаться на курс реабилитации понадобятся лишь собственное желание и результаты флюорографии.
Фото с сайта gov39.ru
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