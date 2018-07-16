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29.06.2018 г. | 08:48
Южноуральцы за полгода заплатили более 170 млрд рублей налогов и сборов в федеральный бюджет
16.07.2018 г. 15:15
В ФНС отметили рост объема собираемых налогов в Челябинской области по сравнению с 2017 годом.
Объем налоговых платежей вырос более чем на 10,5% и составил 115,7 млрд рублей. Еще 55,7 млрд рублей приходятся на взносы в Пенсионный фонд и на обязательное социальное и медицинское страхование.
Самая большую часть доходов принес налог на прибыль, которым обеспечено почти 32,5 млрд рублей. На второй позиции по объему перечислений находится налог на доходы физических лиц общей суммой чуть менее 31 млрд рублей. Еще чуть более 29 млрд рублей приходится на НДС.
В отраслевой структуре лидируют платежи обрабатывающих производств, которые составляют 48,5 млрд рублей или почти 42,5% от всех налоговых поступлений. Более половины от этой цифры составляют налоги с металлургических предприятий, сообщили в пресс-центре управления ФНС по Челябинской области.
Фото с сайта albania-news.ru
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