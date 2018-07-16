Ипотеку и кредитные карты назвали наиболее быстрорастущими сегментами банковской розницы в Челябинской области

Фото с сайта kurer-sreda.ru

За четыре месяца этого года на Южном Урале выдали почти 77 тыс. кредитных карт.

Рост по сравнению с аналогичным периодом 2017-го составил 71%. Так, за январь-апрель прошлого года жители региона оформили около 45 тыс. карт. По объему выдачи Челябинская область находится на восьмом месте в России. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. В целом по стране количество выданных кредитных карт выросло на 60%, рассказывает и.о. управляющего розничным бизнесом филиала «Южно-Уральский» «Уральского банка реконструкции и развития» Сергей Щипицын.

«По последней информации Национального бюро кредитных историй, за четыре месяца 2018 года было оформлено на 60% больше кредитных карт, чем годом ранее. По нашим данным динамика подтверждается. За полгода 2018 года было оформлено в три раза больше кредитных карт, чем за тот же период прошлого года, — в «Уральском банке реконструкции и развития». Сегодня кредитная карта – это хорошая альтернатива экспресс-кредитованию. Более того, кредитная карта при правильном использовании дает доступ к возобновляемому кредитному лимиту. Эти факторы и объясняют рост спроса на кредитные карты у населения», — отметил Сергей Щипицын.

Еще одним быстрорастущим сегментом розничного кредитования стала ипотека. Снижение ключевой ставки ЦБ, которое наиболее активно началось в прошлом году, позволило кредитным организациям уменьшать ставки в том числе и по ипотеке. В результате спрос на нее вырос в разы, сообщил Сергей Щипицын и привел статистику Банка России. По данным регулятора, за пять месяцев 2018 года было выдано почти 550 тыс. таких кредитов, это на 60% больше, чем годом ранее. О рекордном росте на рынке ипотечного кредитования сообщила и управляющий операционным офисом «Челябинский» банка «Открытие» Ирина Кудрякова.

«Ипотечные ставки в 2017 году достигли беспрецедентно низкого уровня, в результате рынок ипотечного жилищного кредитования в целом по России показал рекордный рост - более 37%. По данным Центробанка, за пять месяцев 2018 года российские банки выдали жителям Челябинской области более 15,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму больше чем 21 млрд рублей. И в целом статистика говорит о расцвете ипотечного кредитования и в нашем банке, банке «Открытие». Почти на 15% увеличился средний размер ипотечного кредита, с 1,2 млн рублей до 1,4 млн, и вырос средний срок — теперь он составляет около 15 лет», — сообщила Ирина Кудрякова.

В целом объем выдачи по всем видам кредитов Челябинской области в прошлом году увеличился на 30%, сообщила Ирина Кудрякова. Такую динамику эксперты связывают прежде всего со снижением ставок и реализацией отложенного спроса.

Фото с сайта kurer-sreda.ru

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