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29.06.2018 г. | 08:48
Из-за дорожных работ на трассе Челябинск — Екатеринбург ограничили движение
16.07.2018 г. 13:32
Фото с сайта news.nashbryansk.ru
На трассе М5 в районе Сысерти из-за дорожных работ изменили схему движения.
Ремонт пройдет на участке длиной 16 км. На всем его протяжении сузили транспортный поток до одной полосы и ввели ограничение скоростного режима.
В компании «Уралуправтодор» обратились к водителям с просьбой быть внимательными при проезде ремонтируемого участка и соблюдать дистанцию и скорость движения. Работы продлятся по 15 октября.
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