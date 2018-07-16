Из-за дорожных работ на трассе Челябинск — Екатеринбург ограничили движение

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На трассе М5 в районе Сысерти из-за дорожных работ изменили схему движения.

Ремонт пройдет на участке длиной 16 км. На всем его протяжении сузили транспортный поток до одной полосы и ввели ограничение скоростного режима.

В компании «Уралуправтодор» обратились к водителям с просьбой быть внимательными при проезде ремонтируемого участка и соблюдать дистанцию и скорость движения. Работы продлятся по 15 октября.

Все новости за 16.07.2018 г.»