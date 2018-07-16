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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области в день 100-летия гибели царской семьи состоится возложение цветов к памятнику Николаю II
16.07.2018 г. 13:07
Фото с сайта rutraveller.ru
Акция памяти расстрелянной в 1918 году царской семьи пройдет во вторник, 17 июня, в селе Сыростан близ Златоуста.
Там на территории Крестовоздвиженского храма находится бюст Николая II. Как рассказал представитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Шумилов, этот памятник является одним из первых в России. Его поставили еще в середине 1990-х годов.
Во вторник, 17 июня, состоится возложение цветов к памятнику. Это будет частью международной акции памяти в день 100-летия гибели царской семьи, которую устраивает Российское военно-историческое общество. Ее мероприятия пройдут в 12 регионах России, а также в Италии, Сербии и Боснии и Герцеговине.
Фото с сайта rutraveller.ru