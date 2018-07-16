В Челябинской области в день 100-летия гибели царской семьи состоится возложение цветов к памятнику Николаю II

Фото с сайта rutraveller.ru

Акция памяти расстрелянной в 1918 году царской семьи пройдет во вторник, 17 июня, в селе Сыростан близ Златоуста.

Там на территории Крестовоздвиженского храма находится бюст Николая II. Как рассказал представитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Шумилов, этот памятник является одним из первых в России. Его поставили еще в середине 1990-х годов.

Во вторник, 17 июня, состоится возложение цветов к памятнику. Это будет частью международной акции памяти в день 100-летия гибели царской семьи, которую устраивает Российское военно-историческое общество. Ее мероприятия пройдут в 12 регионах России, а также в Италии, Сербии и Боснии и Герцеговине.

Фото с сайта rutraveller.ru

Все новости за 16.07.2018 г.»