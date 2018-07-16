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29.06.2018 г. | 08:48
Росприроднадзор оценил экологический ущерб от деятельности ММК в 3,2 млрд рублей
16.07.2018 г. 13:05
Ущерб, нанесенный Магнитогорским металлургическим комбинатом водным объектам, оценили в 3,2 млрд рублей.
Такую сумму назвали в Росприроднадзоре по итогам плановых проверок предприятия. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. Росприроднадзор выявил, что комбинат с августа 2013-го по август 2016 года нарушил правила водопользования при сбросе сточных вод в Магнитогорское водохранилище на реке Урал, а также в Сухую речку.
Предписание ведомства на реконструкцию водоотводящих сооружений и модернизацию производства на ММК не выполнили, а срок очередного предписания истекает в октябре этого года, пишет РБК. Сейчас специалисты Росприроднадзора готовят документацию, чтобы предъявить комбинату сумму для оплаты в «добровольном порядке». В ММК уведомлений от надзорного ведомства пока не получали, сообщили изданию в компании.
По мнению ряда экспертов, которое приводит РБК, данная ситуация может сказаться на положении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который ранее был гендиректором комбината. Политолог Евгений Минченко заявил, что в регионе «в принципе беда с экологией». Президент сейчас озабочен проблемами экологии больше, чем раньше, и это тоже может негативно сказаться на позициях губернатора, говорит эксперт, допуская возможность отставки главы региона.
Фото с сайта ММК
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