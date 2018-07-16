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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске у пешеходного перехода провалился асфальт, уложенный месяц назад
16.07.2018 г. 12:46
Фото с сайта vk.com
На пересечении улиц Барбюса и Дзержинского на асфальте образовался огромный провал.
Яма длиной и глубиной около полутора метров появилась рядом с пешеходным переходом. Фотографию опубликовали в воскресенье, 15 июля, в сообществе «Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте». Там отметили, что этот участок ремонтируют каждое лето, а в этот раз асфальт продержался всего месяц.
Причиной этого могла стать авария на коммуникациях, в результате которой размыло грунт. На фотографии видно, что яма никак не была огорожена. Пользователи в комментариях высказали опасение, что в темное время суток в огромный провал может кто-нибудь упасть.
Фото: «Регион-74 | Челябинск» / vk.com
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