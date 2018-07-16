В Челябинске у пешеходного перехода провалился асфальт, уложенный месяц назад

Фото с сайта vk.com

На пересечении улиц Барбюса и Дзержинского на асфальте образовался огромный провал.

Яма длиной и глубиной около полутора метров появилась рядом с пешеходным переходом. Фотографию опубликовали в воскресенье, 15 июля, в сообществе «Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте». Там отметили, что этот участок ремонтируют каждое лето, а в этот раз асфальт продержался всего месяц.

Причиной этого могла стать авария на коммуникациях, в результате которой размыло грунт. На фотографии видно, что яма никак не была огорожена. Пользователи в комментариях высказали опасение, что в темное время суток в огромный провал может кто-нибудь упасть.

Фото: «Регион-74 | Челябинск» / vk.com

Все новости за 16.07.2018 г.»