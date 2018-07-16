В Челябинске отключат горячую воду почти в 1 тыс. жилых домов

Фото с сайта orelgrad.ru

В столице Южного Урала стартует очередной этап опрессовок.

Подготовка котельных и теплосетей к отопительному сезону во всех районах, кроме Курчатовского и Металлургического начнется во вторник, 17 июля. Горячую воду отключат в 987 жилых домах, 46 детских садах, 45 школах и 40 больницах и поликлиниках на срок до 31 июля. В городской администрации не исключают, что в некоторые дома горячая вода может вернуться раньше. Однако также есть вероятность продления сроков опрессовки из-за аварийных ситуаций.

Список адресов жилых домов и учреждений, которые вошли в первый этап опрессовок:

Калининский район

Ленинский район

Советский район

Тракторозаводский район

Фото с сайта orelgrad.ru

Все новости за 16.07.2018 г.»