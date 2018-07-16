Челябинск
- 62.2934р. + 0.0872
- 72.4659р. - 0.2158
Разворот на Челябинск
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске отключат горячую воду почти в 1 тыс. жилых домов
16.07.2018 г. 12:25
Фото с сайта orelgrad.ru
В столице Южного Урала стартует очередной этап опрессовок.
Подготовка котельных и теплосетей к отопительному сезону во всех районах, кроме Курчатовского и Металлургического начнется во вторник, 17 июля. Горячую воду отключат в 987 жилых домах, 46 детских садах, 45 школах и 40 больницах и поликлиниках на срок до 31 июля. В городской администрации не исключают, что в некоторые дома горячая вода может вернуться раньше. Однако также есть вероятность продления сроков опрессовки из-за аварийных ситуаций.
Список адресов жилых домов и учреждений, которые вошли в первый этап опрессовок:
Фото с сайта orelgrad.ru
Новости на эту тему
- 29.06.2018 г. Четвертый этап отключения горячей воды начнется в Челябинске на следующей неделе
- 19.06.2018 г. Через неделю в Челябинске стартует третий этап отключения горячей воды
- 31.05.2018 г. Второй этап отключений горячей воды стартует в Челябинске 5 июня
- 14.05.2018 г. В Челябинске 15 мая начнут отключать горячую воду
- 11.05.2018 г. В Челябинске на следующей неделе начнут отключать горячую воду