Ливневая канализация в Челябинске оказалась не рассчитана на большие объемы осадков

Фото с сайта vk.com

Власти объяснили причины потопа, который 13 июля вызвал сильный дождь.

Мощный ливень обрушился на город вечером в пятницу, 13 июля. В результате оказались подтоплены ряд участков дорог, а также подземные переходы на площади Революции. На нескольких крупных перекрестках отключились светофоры. Самая тяжелая ситуация возникла в районе мостов на въезде в Ленинский район со стороны КБС, а также на улице Труда.

Как заявила первый заместитель главы города Наталья Котова, ливневая канализация в городе рассчитана на среднее количество осадков, которые выпадают в пределах нормы. Она отметила, что подобные происшествия случаются всего несколько раз в год, носят стихийный характер и устраняются по мере возникновения.

Фото с сайта vk.com

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