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29.06.2018 г. | 08:48
В озере под Челябинском утонул 8-летний мальчик
16.07.2018 г. 12:01
Фото с сайта карта74.рф
В Красноармейском районе в озере Сугояк утонул 8-летний мальчик.
Трагедия произошла в субботу, 14 июля. Тело ребенка в воде обнаружили родственники, с которыми он приехал на озеро. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Фото с сайта карта74.рф
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