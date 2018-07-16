В озере под Челябинском утонул 8-летний мальчик

Фото с сайта карта74.рф

В Красноармейском районе в озере Сугояк утонул 8-летний мальчик.

Трагедия произошла в субботу, 14 июля. Тело ребенка в воде обнаружили родственники, с которыми он приехал на озеро. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Фото с сайта карта74.рф

Все новости за 16.07.2018 г.»