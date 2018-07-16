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29.06.2018 г. | 08:48
В правительстве Челябинской области сократят почти тысячу человек
16.07.2018 г. 11:50
Фото с сайта pravmin74.ru
Правительство Челябинской области ждет массовая кадровая оптимизация.
Она затронет управление делами губернатора и правительства, а также главное управление юстиции. Там трудятся около 900 технических работников, не являющихся госслужащими. Их планируется перевести в подведомственные областные госучреждения с сохранением средней зарплаты, сообщает Znak.com.
На такую меру в правительстве пошли из-за понижения лимита расходов на обеспечение деятельности государственных органов. Сейчас, чтобы получить дотации на выравнивание бюджета, расходы на аппарат не должны превышать 2,2% собственных доходов.
Фото с сайта pravmin74.ru
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