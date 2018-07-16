В правительстве Челябинской области сократят почти тысячу человек

Фото с сайта pravmin74.ru

Правительство Челябинской области ждет массовая кадровая оптимизация.

Она затронет управление делами губернатора и правительства, а также главное управление юстиции. Там трудятся около 900 технических работников, не являющихся госслужащими. Их планируется перевести в подведомственные областные госучреждения с сохранением средней зарплаты, сообщает Znak.com.

На такую меру в правительстве пошли из-за понижения лимита расходов на обеспечение деятельности государственных органов. Сейчас, чтобы получить дотации на выравнивание бюджета, расходы на аппарат не должны превышать 2,2% собственных доходов.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 16.07.2018 г.»