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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске проводят проверку после смерти мужчины на аттракционе «Дикий поезд»
16.07.2018 г. 09:33
Фото с сайта 31tv.ru
Трагедия произошла 14 июля в парке имени Гагарина. 52-летний мужчина проводил ремонт аттракциона «Дикий поезд», в этот момент тот начал движение. Мужчине отрезало ногу, пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, по предварительным данным, механик не обесточил аттракцион перед началом работ.
Следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Фото с сайта 31tv.ru
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