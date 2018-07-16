В Челябинске проводят проверку после смерти мужчины на аттракционе «Дикий поезд»

Фото с сайта 31tv.ru

Трагедия произошла 14 июля в парке имени Гагарина. 52-летний мужчина проводил ремонт аттракциона «Дикий поезд», в этот момент тот начал движение. Мужчине отрезало ногу, пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, по предварительным данным, механик не обесточил аттракцион перед началом работ.

Следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта 31tv.ru

Все новости за 16.07.2018 г.»