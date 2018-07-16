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29.06.2018 г. | 08:48
20-метровый футбольный мяч из Челябинска установили в Пензе в последний день ЧМ-2018
16.07.2018 г. 09:30
Фото с сайта penzavzglyad.ru
В Пензе в день финала чемпионата мира по футболу установили футбольный мяч высотой с семиэтажный дом.
Арт-объект изготовили в Челябинске. 25 июня в столице Южного Урала на стадионе «Центральный» состоялась пробная накачка огромного мяча. Затем конструкцию перевезли в Пензу. Там планировалось поместить ее в самом центре в день города, который отмечали 12 июля, однако осуществить это не удалось, сообщает ТАСС.
В итоге объект высотой с семиэтажный дом установили в микрорайоне «Город Спутник» в день финального матча чемпионата мира по футболу, который проходил в воскресенье, 15 июля. Как отмечает издание, гигантский мяч планируют внести в Книгу рекордов России.
Фото с сайта penzavzglyad.ru
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