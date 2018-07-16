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29.06.2018 г. | 08:48
В Златоусте появится памятник Николаю II
16.07.2018 г. 09:04
Фото с сайта 24smi.org
На Южном Урале поставят памятник последнему российскому императору.
Открытие памятника станет одним из главных событий общественного форума «Русский собор», который пройдет в Златоусте в сентябре. Бюст Николая II работы скульптора Александра Садовского установят на территории Серафимовского кафедрального собора, сообщили в златоустовской епархии.
Открытие памятника приурочат к 100-летней годовщине расстрела царской семьи в Екатеринбурге.
Фото с сайта 24smi.org
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