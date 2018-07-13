Экс-главе минсоца Челябинской области заменили условной срок на семь лет колонии строгого режима

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора по делу Олега Бехтерева.

Заседание состоялось в пятницу, 13 июля. В конце марта Тракторозаводский районный суд приговорил экс-министра социальных отношений Олега Бехтерева к условному сроку за растрату бюджетных денег. По версии следствия, с декабря 2013 года по февраль 2014 года он при пособничестве женщины-предпринимателя допустил растрату в сумме более 36 млн рублей при заключении госконтрактов по завышенной стоимости. Олег Бехтерев получил шесть лет лишения свободы условно, соучастница преступления, которой вменили пособничество в растрате, — пять лет также условно.

При этом органы следствия обвиняли Олега Бехтерева и его пособницу в получении и даче взятки. Однако районный суд изменил первоначальную квалификацию действий.

«Суд, назначая условное наказание, сослался на значительные проблемы со здоровьем, однако имеющиеся у осужденных заболевания не входят в список заболеваний, препятствующий отбыванию наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, смягчающим обстоятельством суд посчитал способствование ходу расследования. Однако в надзорном ведомстве заявили, что это не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела.

«Виновность осужденных подтверждена совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела в суде, большим объемом проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Никто из подсудимых никогда не признавал свою причастность к совершению инкриминируемых преступлений в полном объеме. Таким образом, выводы суда, ставшие основанием для назначения необоснованно мягкого, а потому несправедливого наказания, не соответствовали требованиям уголовно-процессуального закона», — говорится в сообщении прокуратуры.

Апелляционная инстанция дополнительно квалифицировала действия осужденных по статьям о получении и даче взятки. Олегу Бехтереву назначили семь лет колонии строгого режима и штраф 10 млн рублей, его пособнице дали пять лет условно, она также должна будет выплатить штраф 3 млн рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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