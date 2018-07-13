Выпускник челябинского лицея №31 завоевал золотую медаль на международной математической олимпиаде

Фото с сайта news.vtomske.ru

Преподаватель ЧелГУ Марат Абдрахманов занял четвертое место в мировом рейтинге математики.

Он выступал в составе российской сборной на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии. В ней приняли участие команды более 100 государств. Российская сборная из шести человек стала второй в общем зачете и уступила лишь команде США. А выпускник физико-математического лицея №31 Марат Абдрахманов завоевал золотую медаль первенства и занял четвертое место в мировом рейтинге.

Директор лицея Александр Попов рассказал, что впервые Марат победил на международной математической олимпиаде в Аргентине в 1997 году. Сейчас он преподает в ЧелГУ. В мэрии заявили, что победителя и его наставника, кандидата физико-математических наук Михаила Лепчинского, ждет заслуженная награда от местных властей.

Фото с сайта news.vtomske.ru

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