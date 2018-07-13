- 62.2934р. + 0.0872
- 72.4659р. - 0.2158
-
29.06.2018 г. | 08:48
Выпускник челябинского лицея №31 завоевал золотую медаль на международной математической олимпиаде
13.07.2018 г. 15:32
Преподаватель ЧелГУ Марат Абдрахманов занял четвертое место в мировом рейтинге математики.
Он выступал в составе российской сборной на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии. В ней приняли участие команды более 100 государств. Российская сборная из шести человек стала второй в общем зачете и уступила лишь команде США. А выпускник физико-математического лицея №31 Марат Абдрахманов завоевал золотую медаль первенства и занял четвертое место в мировом рейтинге.
Директор лицея Александр Попов рассказал, что впервые Марат победил на международной математической олимпиаде в Аргентине в 1997 году. Сейчас он преподает в ЧелГУ. В мэрии заявили, что победителя и его наставника, кандидата физико-математических наук Михаила Лепчинского, ждет заслуженная награда от местных властей.
Фото с сайта news.vtomske.ru
- 27.02.2018 г. Студентке ЮУрГУ, завоевавшей бронзовую медаль в Пхенчхане, в аэропорту сделали предложение руки и сердца
- 26.02.2018 г. Борис Дубровский поздравил южноуральских хоккеистов с победой на Олимпиаде
- 19.02.2018 г. Студентка ЮУрГУ завоевала бронзовую медаль в лыжной эстафете в Пхенчхане
- 16.02.2018 г. Самый сильный человек России проведет в Челябинске зарядку в поддержку олимпийцев
- 15.02.2018 г. В Челябинске продают олимпийский факел