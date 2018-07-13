На перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов до 26 июля ограничили движение

Фото с сайта 4vsar.ru

Движение на Свердловском проспекте будет затруднено в течение двух недель.

Причиной этого являются работы по реконструкции участка тепломагистрали. На Свердловском проспекте закроют отнесенный поворот направо на Комсомольский проспект и часть крайней правой полосы по направлению к центру города. Работы продлятся до 26 июля. В мэрии призвали автолюбителей быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Фото с сайта 4vsar.ru

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