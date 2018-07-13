В Челябинске 14 июля пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

Фото с сайта news.vtomske.ru

Протестная акция, которая согласована с городской мэрией, начнется в 12:00 в сквере имени Колющенко. Ее проведет «Справедливая Россия». Партия выступает против пенсионной реформы и повышения НДС и требует рассмотреть альтернативный вариант. В частности, он включает переход на распределительную пенсионную систему, при которой учитываются стаж, зарплата и условия труда, сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг в программе «Разворот на Челябинск».

«Мы предлагаем НДС не поднимать, пенсионный возраст не повышать. Взамен этого — сократить расходы по Пенсионному фонду и пересмотреть структуру пенсии и как она формируется. Теперь — где взять на это деньги. Первое — нужно сделать плоскую шкалу страховых взносов. Это примерно 600 млрд рублей в год даст. Второе — мы предложили ввести еще одну ступень в налоге на доходы физических лиц, то есть мы предложили с доходов свыше 24 млн рублей брать налог по ставке 18%, не 13%, как все. И самое главное, мы предложили отменить возврат НДС экспортерам сырья», — сообщил Валерий Гартунг.

Еще одно предложение касается оптимизации системы госзакупок. В Челябинской области также проходит сбор подписей под петицией, адресованной депутатам Госдумы и членам правительства. Ее поддержали уже несколько тысяч южноуральцев.

Фото с сайта news.vtomske.ru

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