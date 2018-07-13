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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске для металлургов устроят пляжную дискотеку
13.07.2018 г. 14:15
15 июля металлурги Челябинской области отметят профессиональный праздник.
В воскресенье в Челябинске на заводе «Мечел» наградят 260 лучших работников, а на стадионе «Металлург» в 20:00 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов дворца культуры ЧМК. Гуляния пройдут и в Ленинском районе города, там для работников предприятий группы ЧТПЗ устроят квест и пляжную дискотеку с участием группы BOGACHI.
В Магнитогорске в воскресенье по традиции одновременно отметят День металлурга и День города. В стенах арены «Металлург» пройдет театрализованное представление «Праздник всех поколений» и выступит певец Николай Басков. На площади перед спорткомплексом откроются развлекательные и спортивные площадки, а также ярмарка. На концерте для жителей города выступят французский диско-дуэт Ottawan и российская поп-группа Reflex. Завершится праздник в Магнитогорске красочным фейерверком и дискотекой под открытым небом.
Помимо этого, мероприятия в честь Дня металлурга пройдут в Аше и Златоусте.
Фото с сайта cheladmin.ru
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