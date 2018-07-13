В Челябинске ограничили движение по проспекту Победы

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске на проспекте Победы начались дорожные работы.

Укладка асфальтобетона пройдет на участке от улицы Ворошилова в сторону Салавата Юлаева. Работы продлятся неделю — до 20:00 20 июля, сообщили в пресс-службе городском администрации. Все это время движение по проспекту Победы будет затруднено. В мэрии просят водителей быть внимательнее при проезде ремонтируемого участка и соблюдать дорожные знаки.

Фото с сайта cheladmin.ru

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