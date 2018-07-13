В Челябинской области на выходных сотрудники ГИБДД будут отлавливать пьяных водителей

Фото с сайта avtozakony.ru

В Челябинске и области пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель».

В субботу, 14 июля, на дороги региона выйдут дополнительные наряды ДПС. Инспекторы устроят массовые проверки участников транспортного потока. Они будут выявлять людей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Цель мероприятия — предотвратить аварии, которые часто происходят по вине пьяных водителей.

В ГИБДД напомнили, что за вождение в нетрезвом состоянии или за отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь водителя лишат прав на срок от полутора до двух лет и оштрафуют на 30 тыс. рублей. Если водитель попадется повторно, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото с сайта avtozakony.ru

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