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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области на выходных сотрудники ГИБДД будут отлавливать пьяных водителей
13.07.2018 г. 13:27
Фото с сайта avtozakony.ru
В Челябинске и области пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель».
В субботу, 14 июля, на дороги региона выйдут дополнительные наряды ДПС. Инспекторы устроят массовые проверки участников транспортного потока. Они будут выявлять людей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Цель мероприятия — предотвратить аварии, которые часто происходят по вине пьяных водителей.
В ГИБДД напомнили, что за вождение в нетрезвом состоянии или за отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь водителя лишат прав на срок от полутора до двух лет и оштрафуют на 30 тыс. рублей. Если водитель попадется повторно, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото с сайта avtozakony.ru
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