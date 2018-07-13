В Челябинске закольцевали два троллейбусных маршрута от ж/д вокзала на северо-запад

Фото с сайта chelget.ru

В Челябинске изменили схему движения троллейбусных маршрутов №17 и №27.

С понедельника, 16 июля, жители северо-запада будут добираться до ж/д вокзала и центра на одном маршруте, а обратно — на другом. Так, троллейбус №17 пройдет от вокзала через «Детский мир», далее через Энгельса, Братьев Кашириных и Молодогвардейцев до конечной на Молдавской. Оттуда он отправится в сторону Чичерина и по Кашириных поедет в центр.

Маршрут №27 будет проходить в обратном направлении, то есть до Молдавской через ЧелГУ, а в сторону вокзала - по Комсомольскому проспекту и Молодогвардейцев. До парка имени Гагарина, своей прежней конечной остановки, он доезжать не будет.

Фото с сайта chelget.ru

Все новости за 13.07.2018 г.»