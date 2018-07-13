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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинское диабетическое движение «ВМЕСТЕ» признали иностранным агентом
13.07.2018 г. 13:02
Фото с сайта minjust.ru
Министерство юстиции России внесло челябинское движение «ВМЕСТЕ» в реестр иноагентов.
Решение о включении организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, приняли после рассмотрения поступившего от нее заявления, сообщили в ведомстве.
Челябинское движение «ВМЕСТЕ» оказывает помощь больным диабетом, в том числе детям и их родителям. Помимо этого организация отстаивает права и защищает интересы диабетиков и организует различные благотворительные и образовательные акции, а также информирование населения о сахарном диабете.
Фото с сайта minjust.ru
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