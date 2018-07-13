Челябинское диабетическое движение «ВМЕСТЕ» признали иностранным агентом

Фото с сайта minjust.ru

Министерство юстиции России внесло челябинское движение «ВМЕСТЕ» в реестр иноагентов.

Решение о включении организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, приняли после рассмотрения поступившего от нее заявления, сообщили в ведомстве.

Челябинское движение «ВМЕСТЕ» оказывает помощь больным диабетом, в том числе детям и их родителям. Помимо этого организация отстаивает права и защищает интересы диабетиков и организует различные благотворительные и образовательные акции, а также информирование населения о сахарном диабете.

Фото с сайта minjust.ru

Все новости за 13.07.2018 г.»