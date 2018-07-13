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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске могут отложить достройку «Академ Riverside» из-за долга экс-подрядчика
13.07.2018 г. 12:33
Сроки сдачи двух домов в «Академ Riverside» могут быть сдвинуты на 2019 год.
Причиной этого называют долги подрядной организации «АльфаСтрой». Ее обязательства перед застройщиком, компанией «Гринфлайт», составляют почти 100 млн рублей. Деньги с экс-подрядчика взыскали через арбитражный суд в ноябре прошлого года, однако организация сменила юридический адрес и начала процедуру банкротства.
По бизнес-плану нынешний генподрядчик, «Трест «Магнитострой», направляет средства на возведение домов за счет собственных кредитов и активов «Гринфлайта», куда входит и долг прежнего подрядчика. Из-за этого график строительства могут сдвинуть, сообщил застройщик.
В министерстве строительства региона сайту 74.ru прокомментировали, что в курсе ситуации с долгом. «При этом об остановке или заморозке строительства речи не идет. Это подтверждает как застройщик, так и генеральный подрядчик. Работы на объектах продолжаются. Сейчас министерство совместно с застройщиком работает над уточнением графика завершения строительства домов №16 и 102», — заявил замминистра строительства региона Андрей Фалейчик.
Ранее представители «Магнитостроя» заявляли, что все проблемные дома в «Академ Riverside» к концу года.
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