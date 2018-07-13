Бывшему мэру Миасса Геннадию Васькову продлили арест до 11 октября

Фото с сайта gubernator74.ru

Экс-глава Миасса останется в СИЗО как минимум до середины осени.

Такое решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска в четверг, 12 июля. Геннадию Васькову продлили содержание под стражей почти на три месяца — до 11 октября.

Экс-мэр Миасса подал в отставку в мае этого года по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Вскоре после увольнения его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и поместили под арест. Позже он подавал ходатайство об изменении меры пресечения, которое было отклонено. В данный момент и.о. миасского градоначальника является Григорий Тонких. Он продолжает занимать эту должность после срыва процедуры выборов мэра депутатами горсобрания 5 июля.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 13.07.2018 г.»