Челябинск
- 62.2062р. + 0.1082
- 72.6817р. - 0.1655
Разворот на Челябинск
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Бывшему мэру Миасса Геннадию Васькову продлили арест до 11 октября
13.07.2018 г. 08:45
Фото с сайта gubernator74.ru
Экс-глава Миасса останется в СИЗО как минимум до середины осени.
Такое решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска в четверг, 12 июля. Геннадию Васькову продлили содержание под стражей почти на три месяца — до 11 октября.
Экс-мэр Миасса подал в отставку в мае этого года по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Вскоре после увольнения его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и поместили под арест. Позже он подавал ходатайство об изменении меры пресечения, которое было отклонено. В данный момент и.о. миасского градоначальника является Григорий Тонких. Он продолжает занимать эту должность после срыва процедуры выборов мэра депутатами горсобрания 5 июля.
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 05.07.2018 г. Депутаты сорвали выборы мэра Миасса
- 05.07.2018 г. На пост мэра Миасса будут претендовать Анатолий Лобко и Данила Михеев
- 05.07.2018 г. Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Миасса
- 05.07.2018 г. В Миассе сегодня изберут нового главу
- 02.07.2018 г. Нового главу Миасса изберут на этой неделе