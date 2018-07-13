Малому и среднему бизнесу Челябинской области помогут «дорасти» до требований крупных заказчиков

Фото с сайта totpp.ru

В регионе стартовала новая программа для предприятий, которые хотят стать поставщиками. Услугу по «доращиванию» окажут компаниям, готовым производить продукцию, включенную в реестр приоритетной. Общероссийский список составляет Корпорация МСП. Прием заявок на участие в программе открыт в «Территории бизнеса». «Доращивание» предполагает работу с двух сторон, одна из которых — внесение в реестр информации о закупках крупных заказчиков, а другая — работа с поставщиками, сообщил директор по инфраструктуре регионального Фонда развития малого и среднего предпринимательства Михаил Голяк. Стоит задача выступить определенным ситом, которое разделит малый и средний бизнес на три фракции.

«Первая фракция – предприятия, которые не подходят нам, потому что у них нет своих производственных мощностей, потому что это предприятия-однодневки и так далее. Мы не исключаем, что такие будут появляться и заявляться. Второе сито – предприятия, которые готовы производить определенную продукцию, но пока не соответствуют стандартам заказчика. Может быть, у них недостаточно качественная производственная база, может быть, у них нет каких-то сертификатов соответствия качества. Наша задача – вместе с ними отработать, чтобы недостающие элементы пазла им дособрать. Третья фракция – предприятия, которые уже достаточно самостоятельные, у которых это все отлажено, но они выпускают продукцию похожую, и им необходимо сделать небольшие тонкие настройки, чтобы стать поставщиками крупных предприятий», — рассказал Михаил Голяк.

После того, как предприниматель подаст заявку, к нему приедут специалисты и проведут первичную оценку предприятия, продолжает эксперт.

«Находитесь ли вы по зарегистрированному адресу, есть ли у вас производственные мощности. Если это не производство, а например, айтишники, и необходимо какое-то ПО, то есть ли у вас вообще первоначальные базовые компентенции для того, чтобы реализовывать эти задачи. На втором этапе проводится подробный аудит предприятия, и на основании этого аудита выявляются сильные и слабые стороны предприятия, где необходимо их докрутить, если это необходимо», — отметил эксперт.

На следующем этапе специалисты оформляют документы и начинается работа по «доращиванию» предприятия до требований заказчика. Поддержку обещают оказать не только консультационную.

«Есть услуги по модернизации оборудования, по изготовлению, например, чертежей, конструкторской документации. Причем мы это софинансируем. Если предприятие к нам подается первый год за услугой, то мы софинансируем эту услугу в соотношении 80% — 20%, из которых 80% — мы. Если второй год, 60% — 40%, и третий год 40% — 60%, соответственно, по убывающей», — сообщил Михаил Голяк.

В реестр приоритетной продукции внесены закупки в том числе ПО «Маяк» и треста «Теплофикация». Работа с крупными компаниями продолжается, и список будет постоянно обновляться, отметил Михаил Голяк. По его словам, программа «доращивания» позволит максимально открыть для малого и среднего бизнеса пути сотрудничества с крупными игроками на уровне контактов и переговоров. А те, в свою очередь, смогут сократить закупки у зарубежных поставщиков.

Получить подробную информацию о программе «доращивания» можно на сайте https://территориябизнеса74.рф/ или по адресу ул Российская, 110, к1 (второй этаж). Телефон горячей линии МФЦ — 8 800 350 24 74.

Фото с сайта totpp.ru

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