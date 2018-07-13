Минимущества Челябинской области выставило на торги пять месторождений камня

Фото с сайта wikimapia.org

На Южном Урале объявили пять аукционов на право добычи недр.

Областное минимущества объявило аукционы на предоставление права пользования недрами. Речь идет о месторождениях строительного и облицовочного камня в Кунашакском, Брединском, Чебаркульском и Уйском районах, а также в Карабаше. Запасы полезных ископаемых в первых двух из них оцениваются примерно по 3 млн тонн в каждом. Стартовые размеры разового платежа за эти месторождения составляют порядка 3 млн рублей.

Еще три участка — в Чебаркульском, Уйском районах и Карабаше - выставили на торги с целью геологического изучения и разведки. Только потом там начнется добыча. Прогнозные ресурсы одного из них – 3 млн кубометров камня. Стартовая цена — чуть более 400 тыс. рублей.

В минимущества заявили, что победителям аукционов будет выдана лицензия на пользование недрами сроком на 25 лет.

Фото с сайта wikimapia.org

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