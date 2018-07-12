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29.06.2018 г. | 08:48
Особняк на берегу озера Малый Кременкуль вошел в топ-10 рейтинга самых больших частных усадеб в России
12.07.2018 г. 15:17
Самую большую частную усадьбу в Челябинской области продают за 90 млн рублей.
Исследование провели аналитики ЦИАН. На первом месте — усадьба в Подмосковье с домом площадью 5,5 тыс. кв. м. Один только гараж в этой усадьбе занимает свыше тысячи квадратов. В самом доме есть винная комната, спа-центр, бассейн, тренажерный зал и кинотеатр. Общая стоимость резиденции составляет 1 млрд 870 млн рублей, или чуть более 30 млн долларов.
Второе место занимает усадьба в Новой Москве площадью более 3 тыс. кв. м. Увеличенную копию императорского Елагина дворца в Санкт-Петербурге без внутренней отделки продают за 250 млн рублей. Третья по величине резиденция находится в Тюмени. Площадь дома там составляет 2750 кв. м, а стоимость – 500 млн рублей.
В рейтинг вошла и Челябинская область. Загородную виллу на берегу озера Малый Кременкуль в СНТ «Урал» в Сосновском районе площадью 1850 квадратов с бассейном, спа-центром, теннисным кортом и пляжем оценивают в 90 млн рублей.
Фото с сайта beautiful-houses.ru
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