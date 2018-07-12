Челябинский байкер-священник намерен устроить мотопробег по европейской части России

Фото с сайта vk.com

Клирик челябинского храма Александра Невского Иоанн Карабидович запланировал масштабный мотопробег через восемь городов России.

Свою акцию священник назвал «Путями Твоими». По его словам, мотопробег призван обратить внимание на проблемы православного духовенства в глубинке. Старт намечен на понедельник, 16 июля. Участники пробега при поддержке «Мотосообщества Православного Духовенства» проедут через восемь городов: Челябинск, Воронеж, Севастополь, Белгород, Старый Оскол, Москва, Киров и Воткинск. По пути Иоанн Карабидович будет служить литургии в действующих православных храмах и совершать молебны на месте церквей, разрушенных «в годы лихолетья».

На своей странице во «ВКонтакте» священнослужитель поделился планами снять в ходе поездки документальный фильм. В Челябинск участники мотопробега вернутся спустя две недели — 30 июля.

Фото с сайта vk.com

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