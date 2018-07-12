Антимонопольщики заподозрили южноуральских продавцов газомоторного топлива в сговоре

Фото с сайта blamper.ru

УФАС проводит проверку в связи с ростом стоимости газа на заправках Челябинской области.

В ведомство поступило порядка 30 жалоб на рост цен на газомоторное топливо. В частности, жители региона просят проверить цена на газ на заправках «НОВАТЭК-АЗК» и «М газ». Выяснилось, что повышать стоимость на газозаправочных станциях начали в апреле-мае этого года вслед за ростом цен на бензин. Основной причиной называют повышение оптовых цен.

Несмотря на то, что стоимость газомоторного топлива в Челябинске остается одной из самых низких в городах-миллионниках, УФАС проведет детальное изучение ценовой ситуации. Синхронное повышение стоимости топлива может свидетельствовать о наличии антиконкурентного сговора.

Антимонопольщики направили запросы на представление информации в десять газовых компаний. В случае выявления признаков картельного сговора им грозят штрафы в размере до 15% выручки, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Фото с сайта blamper.ru

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