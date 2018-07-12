Челябинцы выйдут на митинг против пенсионной реформы

Митинг против пенсионной реформы в субботу, 14 июля, в сквере имени Колющенко проведет «Справедливая Россия». У партии есть альтернатива предложению правительства.

Почему пенсионный возраст повышать нельзя и где взять деньги на финансирование пенсий и их индексацию? А также что может сделать каждый челябинец, чтобы возраст выхода на пенсию не повысили?

Говорим об этом в пятницу, 13 июля, в 8:35 в программе «Разворот на Челябинск». Гость в студии — депутат Государственной Думы Валерий Гартунг. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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