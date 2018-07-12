В Челябинске поймали одного из заключенных, сбежавших в конце июня из красноярской колонии

Фото с сайта dimgrad24.ru

Сотрудники челябинского управления ФСИН задержали беглого заключенного.

30 июня трое мужчин совершили побег из колонии-поселения ИК-16 в Красноярском крае. Их отсутствие обнаружили в ходе вечерней проверки. 5 июля одного из сбежавших задержали в Челябинской области. Другого беглеца поймали ранее в Красноярском крае. Оба осуждены за угон автомобилей. Еще один заключенный, судимый за кражу, остается на свободе. По данному факту возбуждено уголовное дело, за совершение побега по предварительному сговору его участникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУФСИН Челябинской области.

Фото с сайта dimgrad24.ru

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