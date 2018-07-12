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29.06.2018 г. | 08:48
В центре Челябинска появился пятиметровый портрет тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова
12.07.2018 г. 13:58
Фото с сайта 74.ru
Портрет тренера российской сборной появился на стене постройки возле ТК «Алое Поле».
Его автором стал художник Тимур Абдуллаев. Композиция на стене автомойки включает пятиметровый портрет Станислава Черчесова на фоне контура России, официального футбольного мяча чемпионата и надписи «Стремись к совершенству!». Рядом с ним автор разместил маленький портрет, где Черчесов отдает честь.
«Хотел выразить благодарность Черчесову от Челябинска», — цитирует 74.ru Тимура Абдуллаева.
Фото с сайта 74.ru
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