Челябинск
- 62.098р. - 0.3462
- 72.8472р. - 0.4998
Разворот на Челябинск
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области из-за сильных дождей возникла угроза подтопления
12.07.2018 г. 13:15
Фото с сайта 82.mchs.gov.ru
Штормовое предупреждение на Южном Урале действует уже больше недели.
Днем в четверг, 12 июля, а также ночью и днем в пятницу, 13 июля, синоптики обещают в отдельных районах сильные ливни с грозами, крупным градом и шквальным ветром с порывами до 25 м/с и более. На юго-востоке области, кроме того, сохраняется высокая пожарная опасность.
В челябинском гидрометцентре предупредили, что из-за большого количества осадков возможен резкий подъем воды в реках, прудах и водохранилищах. Таким образом, возникла опасность подтопления низменностей в населенных пунктах горных районов.
Фото с сайта 82.mchs.gov.ru
Новости на эту тему
- 11.07.2018 г. На Южном Урале продолжают бушевать грозы с градом и шквальным ветром
- 10.07.2018 г. Экстренное предупреждение МЧС о грозах и граде в Челябинской области продлили еще на сутки
- 09.07.2018 г. На Южном Урале ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром
- 28.06.2018 г. Копейскую мэрию в судебном порядке обязали заняться выгребными ямами
- 27.04.2018 г. На Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за ветра