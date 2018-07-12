В Челябинской области из-за сильных дождей возникла угроза подтопления

Фото с сайта 82.mchs.gov.ru

Штормовое предупреждение на Южном Урале действует уже больше недели.

Днем в четверг, 12 июля, а также ночью и днем в пятницу, 13 июля, синоптики обещают в отдельных районах сильные ливни с грозами, крупным градом и шквальным ветром с порывами до 25 м/с и более. На юго-востоке области, кроме того, сохраняется высокая пожарная опасность.

В челябинском гидрометцентре предупредили, что из-за большого количества осадков возможен резкий подъем воды в реках, прудах и водохранилищах. Таким образом, возникла опасность подтопления низменностей в населенных пунктах горных районов.

Фото с сайта 82.mchs.gov.ru

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