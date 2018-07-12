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29.06.2018 г. | 08:48
Около 1,3 тыс. сотрудников «Челябэнергосбыта» переведут на работу в «МРСК Урала»
12.07.2018 г. 12:48
Практически весь производственный персонал «Челябэнергосбыта» перейдет в «МРСК Урала»
Новый гарантирующий поставщик электроэнергии проводит встречи с коллективами подразделений «Челябэнергосбыта». Они направлены на решение стратегических задач подхвата электросетевой компанией сбытовых функций и вопросов трудоустройства. В «МРСК Урала» заявили, что берут на работу практически весь производственный персонал, за исключением топ-менеджмента, — всего порядка 1,3 тыс. человек.
В «МРСК Урала» пообещали, что размер заработной платы и объем соцпакета для бывших сотрудников «Челябэнергосбыта» не изменится. Также в компании заявили, что приоритетные задачи на данный момент — сделать обслуживание клиентов максимально открытым и удобным и не допустить дестабилизации ситуации на розничном рынке электроэнергии.
Компанию «Челябэнергосбыт» лишили статуса гарантирующего поставщика электроэнергии 22 июня. С 1 июля его функции на всей территории области, кроме Магнитогорска, перешли «МРСК Урала».
Фото с сайта razlich.ru
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