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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области из-за пожара в санатории «Солнышко» эвакуировали 50 детей
12.07.2018 г. 12:45
Фото с сайта 57.mchs.gov.ru
В Аргаяшском районе произошел пожар в детском лечебно-профилактическом учреждении.
Возгорание произошло вечером в среду, 11 июля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в камере хранения одноэтажного корпуса санатория вспыхнули личные вещи. В целях безопасности пришлось эвакуировать более 50 человек. Пожар удалось быстро потушить. По предварительной информации, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.
Детский санаторий «Солнышко» находится в поселке Кузнецкое рядом с озером Увильды в Аргаяшском районе. Он специализируется на лечении и профилактике кожных заболеваний.
Фото с сайта 57.mchs.gov.ru
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