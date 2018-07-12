В Челябинской области из-за пожара в санатории «Солнышко» эвакуировали 50 детей

Фото с сайта 57.mchs.gov.ru

В Аргаяшском районе произошел пожар в детском лечебно-профилактическом учреждении.

Возгорание произошло вечером в среду, 11 июля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в камере хранения одноэтажного корпуса санатория вспыхнули личные вещи. В целях безопасности пришлось эвакуировать более 50 человек. Пожар удалось быстро потушить. По предварительной информации, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

Детский санаторий «Солнышко» находится в поселке Кузнецкое рядом с озером Увильды в Аргаяшском районе. Он специализируется на лечении и профилактике кожных заболеваний.

Фото с сайта 57.mchs.gov.ru

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