В ОНФ предложили внести формальдегид в список загрязняющих веществ первого класса опасности

Фото с сайта pravmin74.ru

Предложения в национальные проекты и программы готовят челябинские эксперты Народного фронта.

Всего сформулированы предложения по 12 направлениям. В их числе дороги, жилье и городская среда, малое и среднее предпринимательство, здравоохранение, наука и образование, а также сфера занятости. Одним из важнейших направлений в ОНФ считают экологию как наиболее актуальную для региона проблему. Так, эксперты предложили законодательно утвердить озеленение в промышленных городах, а решение о вырубках деревьев возложить на местных депутатов.

Кроме того, в челябинском отделении ОНФ выступили с инициативой включить в первый класс опасности формальдегид, превышение допустимой концентрации которого регулярно происходит в Челябинске. В Народном фронте считают, что «опасные вещества должны рассматриваться как вредные для человека, а не с позиции рисков для предприятий по уплате сборов за выбросы».

Фото с сайта pravmin74.ru

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