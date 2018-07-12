- 62.098р. - 0.3462
- 72.8472р. - 0.4998
-
29.06.2018 г. | 08:48
В ОНФ предложили внести формальдегид в список загрязняющих веществ первого класса опасности
12.07.2018 г. 12:19
Предложения в национальные проекты и программы готовят челябинские эксперты Народного фронта.
Всего сформулированы предложения по 12 направлениям. В их числе дороги, жилье и городская среда, малое и среднее предпринимательство, здравоохранение, наука и образование, а также сфера занятости. Одним из важнейших направлений в ОНФ считают экологию как наиболее актуальную для региона проблему. Так, эксперты предложили законодательно утвердить озеленение в промышленных городах, а решение о вырубках деревьев возложить на местных депутатов.
Кроме того, в челябинском отделении ОНФ выступили с инициативой включить в первый класс опасности формальдегид, превышение допустимой концентрации которого регулярно происходит в Челябинске. В Народном фронте считают, что «опасные вещества должны рассматриваться как вредные для человека, а не с позиции рисков для предприятий по уплате сборов за выбросы».
Фото с сайта pravmin74.ru
- 09.07.2018 г. Челябинск не вошел в топ-10 рейтинга городов, где эффективно борются с незаконными свалками
- 09.07.2018 г. В Челябинске металлообрабатывающее предприятие оштрафовали на 20 тыс. рублей за неконтролируемые выбросы
- 05.07.2018 г. В Металлургическом районе Челябинска появится стационарный пост контроля качества воздуха
- 05.07.2018 г. Челябинское предприятие по обработке металла оштрафовали на 20 тыс. рублей за экологические нарушения
- 04.07.2018 г. В Челябинске третий день сохраняется опасность возникновения смога