Челябинский аэропорт оштрафовали на 75 тыс. рублей за нарушения пожарной безопасности

Фото с сайта cekport.ru

Транспортная прокуратура оштрафовала «Челябинское авиапредприятие» за нарушения норм пожарной безопасности.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выявили грубые недочеты в работе систем оповещения, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Также в аэропорту было недостаточно проработано управление эвакуацией людей при пожаре. В прокуратуре возбудили дело об административном правонарушении.

За грубые нарушения норм пожарной безопасности «Челябинское авиапредприятие» оштрафовали на 75 тыс. рублей и потребовали от руководства аэропорта наложить на ответственное лицо дисциплинарное взыскание. Устранение нарушений в надзорном ведомстве взяли на контроль.

Фото с сайта cekport.ru

Все новости за 12.07.2018 г.»