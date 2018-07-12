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Челябинский аэропорт оштрафовали на 75 тыс. рублей за нарушения пожарной безопасности
12.07.2018 г. 11:44
Фото с сайта cekport.ru
Транспортная прокуратура оштрафовала «Челябинское авиапредприятие» за нарушения норм пожарной безопасности.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выявили грубые недочеты в работе систем оповещения, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Также в аэропорту было недостаточно проработано управление эвакуацией людей при пожаре. В прокуратуре возбудили дело об административном правонарушении.
За грубые нарушения норм пожарной безопасности «Челябинское авиапредприятие» оштрафовали на 75 тыс. рублей и потребовали от руководства аэропорта наложить на ответственное лицо дисциплинарное взыскание. Устранение нарушений в надзорном ведомстве взяли на контроль.
Фото с сайта cekport.ru
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