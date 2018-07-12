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29.06.2018 г. | 08:48
Более 80% работодателей Челябинска признались, что испытывают дефицит кадров
12.07.2018 г. 09:23
Аналитики выяснили, какие компании в Челябинске чаще всего жалуются на наступивший кадровый дефицит.
Большинство из них стали ощущать нехватку специалистов в течение последних нескольких лет. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру. Они опросили 620 челябинских работодателей. Треть из них сообщили, что всегда испытывали дефицит кадров, потому что работают в узкой сфере. 16% компаний такая проблема не знакома. А 54% работодателей отметили, что найти нового сотрудника стало тяжелее именно в последние годы.
На наступивший дефицит кадров прежде всего жалуются представители таких сфер, как торговля, промышленность и строительство. 60% опрошенных назвали главной причиной кадрового дефицита низкие зарплаты. Также респонденты отметили низкий престиж профессий в определенных сферах, устаревшую систему образования, демографический кризис и приход на рынок туда представителей поколения Z.
При этом почти половина работодателей видят решение проблемы в наборе персонала без должного опыта и самостоятельном обучении сотрудников. А в трети компаний пока не знают, как выйти из кадрового кризиса.
Фото с сайта kapital.kz
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