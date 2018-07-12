Около трети челябинцев не чувствуют себя в безопасности при посещении торгово-развлекательных комплексов

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

Жителей столицы Южного Урала спросили, чувствуют ли они себя в безопасности при посещении ТРК.

Исследование провели социологи челябинского филиала Президентской академии. Мнения респондентов разделились примерно поровну. 36% опрошенных заявили, что не чувствуют опасности при посещении ТРК, несмотря на частые сообщения в СМИ о различных инцидентах в торговых комплексах по всей стране. Беспокоятся за свою безопасность в моллах 30% респондентов. В основном это женщины от 30 до 50 лет со средним достатком.

Почти каждый четвертый горожанин признался, что вообще не ходит в торгово-развлекательные комплексы. Еще около 10% опрошенных затруднились с ответом.

Исследователи рассказали, что специально выждали время и не стали опрашивать челябинцев сразу после трагедии, произошедшей в марте этого года в ТРК «Зимняя Вишня» в Кемерове. Однако, вместе с тем, они отметили, что «чувство страха при посещении торгово-развлекательных центров после пожара у многих горожан осталось в подсознании».

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

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