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29.06.2018 г. | 08:48
Антимонопольщики запретили магазинам «Красное&Белое» торговать сигаретами
12.07.2018 г. 08:30
Сеть алкомаркетов «Красное&Белое» прекратила продажу табачной продукции по требованию УФАС.
Ранее антимонопольщики направили компаниям, работающим по франшизе «Красное&Белое», предупреждение о прекращении торговли табачными изделиями. Причиной тому стало расположение некоторых магазинов в непосредственной близости от школ и детских садов. По закону продавать сигареты запрещено в радиусе менее чем 100 метров от образовательных учреждений.
Как отметили в пресс-службе УФАС, заявление на сеть алкомаркетов поступило от конкурентов — компании «АЛЬБИОН-2002» из Нижнего Новгорода, которая владеет магазинами «Бристоль». Ее представители провели контрольную закупку сигарет в торговых точках «Красное&Белое», расположенных вблизи образовательных учреждений.
В среду, 11 июля, вступило в силу постановление УФАС о запрете на реализацию табачной продукции. Оно коснулось 170 магазинов сети «Красное&Белое» на территории Челябинска и области.
Фото с сайта vladtime.ru
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