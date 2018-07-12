Антимонопольщики запретили магазинам «Красное&Белое» торговать сигаретами

Фото с сайта vladtime.ru

Сеть алкомаркетов «Красное&Белое» прекратила продажу табачной продукции по требованию УФАС.

Ранее антимонопольщики направили компаниям, работающим по франшизе «Красное&Белое», предупреждение о прекращении торговли табачными изделиями. Причиной тому стало расположение некоторых магазинов в непосредственной близости от школ и детских садов. По закону продавать сигареты запрещено в радиусе менее чем 100 метров от образовательных учреждений.

Как отметили в пресс-службе УФАС, заявление на сеть алкомаркетов поступило от конкурентов — компании «АЛЬБИОН-2002» из Нижнего Новгорода, которая владеет магазинами «Бристоль». Ее представители провели контрольную закупку сигарет в торговых точках «Красное&Белое», расположенных вблизи образовательных учреждений.

В среду, 11 июля, вступило в силу постановление УФАС о запрете на реализацию табачной продукции. Оно коснулось 170 магазинов сети «Красное&Белое» на территории Челябинска и области.

Фото с сайта vladtime.ru

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