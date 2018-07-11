Челябинские врачи получили первый в России эндоскопический комплекс трехмерной объемной визуализации

Фото с сайта newtimes.kz

В челябинской детской областной больнице появилось уникальное эндоскопическое оборудование.

Комплекс Einstein Vision 3D Full HD предназначен для малоинвазивных хирургических вмешательств. Он обладает функцией трехмерной объемной визуализации. По словам главврача областной детской больницы Галины Киреевой, оборудование позволит качественно улучшить лечение новорожденных и детей более старшего возраста. Теперь практически все операции в больнице могут быть проведены методом эндоскопии.

Это первый в России комплекс в подобной комплектации, его стоимость составляет более 20 млн рублей. Врачи уже задействовали новое оборудование при проведении операций, отметили в пресс-службе областного минздрава.

Фото с сайта newtimes.kz

Все новости за 11.07.2018 г.»