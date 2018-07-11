В Челябинской области остановился рост цен на бензин

Фото с сайта arnapress.kz

По данным челябинского УФАС, цены на бензин и дизельное топливо не растут уже более месяца.

Последнее повышение стоимости горючего на Южном Урале антимонопольщики отметили 10 июня. Максимальная цена бензина АИ-92 тогда составила 40 рублей 85 копеек, а АИ-95 — 44 рубля 90 копеек. Кроме того, некоторые продавцы снизили стоимость горючего.

В УФАС считают, что стабилизация цен на топливо — это результат мер, принятых правительством России, в частности, решение о снижении действующих акцизов на горючее с 1 июля. Антимонопольщики усилили контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов и заявили, что готовы оперативно пресекать нарушения законодательства.

Фото с сайта arnapress.kz

Все новости за 11.07.2018 г.»